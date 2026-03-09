قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مقر قوات الأمن الداخلي في أصفهان

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي، قال استهدفنا مقر قوات الأمن الداخلي في أصفهان.


وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن هاجمنا مصنعا لإنتاج محركات الصواريخ في إيران.

وأفادت وكالة رويترز، الاثنين، بتصاعد دخان كثيف من محيط مصفاة شركة بابكو للنفط في مملكة البحرين، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.

وبالتزامن، ذكرت وسائل إعلام أن صاروخاً من منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" سقط في منطقة سكنية بمدينة سترة، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

ونقلت صحيفة Haberler التركية عن تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأضرار التي سُجلت في المنطقة قد تكون ناجمة عن خلل تقني في صاروخ "باتريوت" أمريكي سقط داخل منطقة سكنية، وليس نتيجة هجوم إيراني مباشر.

ولم تصدر السلطات البحرينية حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن هذه الرواية أو طبيعة الحادث.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في وقت سابق وقوع إصابات إثر انفجارين قويين في جزيرة سترة، قالت إنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية.

إيران الجيش الإسرائيلي محركات الصواريخ

