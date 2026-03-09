جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا مصنعا لإنتاج محركات الصواريخ في إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الهجوم على مصنع لإنتاج محركات الصواريخ في إيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت وكالة رويترز، الاثنين، بتصاعد دخان كثيف من محيط مصفاة شركة بابكو للنفط في مملكة البحرين، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.

وبالتزامن، ذكرت وسائل إعلام أن صاروخاً من منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" سقط في منطقة سكنية بمدينة سترة، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

ونقلت صحيفة Haberler التركية عن تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأضرار التي سُجلت في المنطقة قد تكون ناجمة عن خلل تقني في صاروخ "باتريوت" أمريكي سقط داخل منطقة سكنية، وليس نتيجة هجوم إيراني مباشر.

ولم تصدر السلطات البحرينية حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن هذه الرواية أو طبيعة الحادث.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في وقت سابق وقوع إصابات إثر انفجارين قويين في جزيرة سترة، قالت إنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية.





