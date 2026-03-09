فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

استخدم الشاى الأخضر لأغراض طبية لآلاف السنين، ويحتوي على مضادات أكسدة قوية تُعرف بالبوليفينولات، التي قد تساعد في الوقاية من تلف الخلايا والالتهابات.

وأظهرت الدراسات، أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمشكلات صحية مزمنة مثل أمراض القلب، والسرطان، ومرض الزهايمر، ومرض باركنسون، والسكري.

خلال شهر رمضان، يمكن شرب الشاي الأخضر باعتدال بعد الإفطار أو بين الوجبات لتعزيز الصحة والمساعدة في مقاومة الالتهابات والأكسدة، مع مراعاة عدم الإفراط لتجنب أي تأثير على النوم أو الهضم.

فوائد الشاى الأخضر..

إنقاص الوزن

الشاي الأخضر خالٍ من الكربوهيدرات والسكريات التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن بل على العكس، قد يعزز عملية الأيض ويساعد على حرق الدهون، مما يجعله خياراً ممتازاً للتحكم بالوزن، بحسب الخبير.

صحة القلب



يساهم تناول الشاي الأخضر بانتظام في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد وجدت دراسة نُشرت عام 2008 في مجلة "الكيمياء الطبية الحالية" أن الكاتيكينات قد تكون المكونات الموجودة في الشاي الأخضر التي لها تأثيرات وقائية على صحة القلب والأوعية الدموية.

انخفاض خطر الإصابة بالسكري



يُساعد هذا النوع من الشاي على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، مما يُساهم في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

المصدر بولد سكاى