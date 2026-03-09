عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

يُعد الاناناس مصدرًا غنيًا بإنزيم البروميلين (Bromelain)، وهو إنزيم يساعد على تكسير البروتينات ويتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهاب، حيث يعمل البروميلين على تكسير البريدكينين، وهو بروتين يرتبط بحدوث الألم والتورم، كما يمكنه تثبيط بروتينات أخرى تساهم في العمليات الالتهابية داخل الجسم.

فوائد الأناناس الصحية:

1 تعزيز الهضم: يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يساعد على تفكيك البروتينات وتحسين الهضم، ويخفف الانتفاخ.

2 تقوية المناعة: غني بفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة ويحارب الالتهابات.

3 مضاد للالتهاب: يساهم في تخفيف آلام المفاصل والعضلات، ويدعم التعافي بعد الإجهاد.

4 داعم للقلب: يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر التجلطات.

5 مفيد للبشرة: يعزز نضارة الجلد، ويساعد في تجديد الخلايا بفضل مضادات الأكسدة.

6 داعم لفقدان الوزن: قليل السعرات، غني بالألياف، يمنح شعورًا بالشبع والانتعاش.

وأشارت إحدى الدراسات إلى أن عصير الاناناس ساهم بشكل ملحوظ في تخفيف آلام الدورة الشهرية لدى الفتيات المراهقات، كما أظهرت أبحاث أخرى أن البروميلين قد يساعد في تقليل الألم بعد الإجراءات السنية، مثل علاج جذور الأسنان وجراحات اللثة.

وقد يكون له دور أيضًا في تخفيف الألم المرتبط بالحالات الالتهابية المزمنة مثل خشونة المفاصل.

المصدر هيلثى لاين