قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة
دعاء الإفطار بعد الصيام لتفريج الهموم وتيسير الأحوال في رمضان
حبس 5 أشخاص من بينهم سيدة لاتهامهم بإنهاء حياة شاب في مشتول السوق
الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن والسنة

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن
الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن
أحمد سعيد

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر الشريف السنوية للقرآن الكريم، والسنة النبوية، والتي تُعَدُّ من أكبر المسابقات التي ينظمها الأزهر لاكتشاف ورعاية المواهب المتميزة من حفظة كتاب الله وسنة نبيه ﷺ من طلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ التي يشرف عليها الأزهر على مستوى الجمهورية.

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن

وأشاد وكيل الأزهر بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب المتسابقون في التصفيات النهائية، مؤكدًا أن مسابقة القرآن الكريم التي ينظمها الأزهر الشريف تمثل واحدة من أهم المبادرات التي يحرص الأزهر على عقدها سنويًّا؛ لما لها من دور كبير في تشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وفهم معانيه، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يفخر بأبنائه من حفظة القرآن الكريم الذين يحملون رسالة الوسطية والاعتدال، ويسهمون في نشر القيم الإسلامية السمحة.

وأضاف أن مسابقة السُنة النبوية التي تُعقَد هذا العام في نسختها الأولى تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تعميق ارتباط الطلاب بسنة النبي ﷺ إلى جانب القرآن الكريم، بما يسهم في تكوين شخصية أزهرية متكاملة تجمع بين فهم الكتاب والسنة، وترسخ القيم الأخلاقية والتربوية التي أرساها النبي الكريم ﷺ.

من جانبه، أوضح الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المسابقة تحظى بإقبال واسع من طلاب المعاهد الأزهرية سنويًّا، حيث تمر بعدة مراحل من التصفيات تبدأ على مستوى المعهد ثم المنطقة الأزهرية وصولًا إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لاختيار العشرة الأوائل في كل مستوى، مبيّنا أن مسابقة القرآن والسُّنة تصنع جيلًا أزهريًّا متقنًا للعلم ومتمسكًا بالقيم.

وأكد رئيس القطاع أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب المتفوقين في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتشجيعهم على مواصلة التميز والتفوق، في إطار رسالة الأزهر الشريف في إعداد جيل متمسك بدينه معتز بهويته.

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر الأزهر التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن والسنة

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين.. تعرف على موعد الإفطار

صلاة التهجد والاعتكاف.. الإفتاء توضح أمورا يجب مراعاتها فى المسجد

صلاة التهجد والاعتكاف.. الإفتاء توضح أمورا يجب مراعاتها فى المسجد

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد