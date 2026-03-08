ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح

شهد الجامع الأزهر في الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارك توافدًا كبيرًا من المصلين الذين امتلأت بهم أروقة الجامع وساحاته، حيث اصطفوا في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، يستمعون إلى تلاوات ندية لأئمة الصلاة بالقراءات القرآنية المتواترة، في مشهد يعكس عراقة المدرسة الأزهرية وحرصها على إحياء علوم القرآن وتخريج أجيال من القراء المتقنين.

إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح

وتقدَّم صفوف المصلين الدكتور محمد الجند، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ولفيفٌ من علماء الأزهر الشريف وقياداته، حيث شاركوا جموع المصلين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن يرفع البلاء عن الأمة ويبدل حالها أمنًا واستقرارًا.

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ عمرو فاروق، قارئًا برواية حفص عن عاصم من آياتٍ من سورة الفرقان، وفي صلاة التراويح أمَّ المصلين الشيخ كريم مسعود برواية قالون عن نافع المدني مع قصر المنفصل ووصل ميم الجمع، قارئًا من سورة الفرقان.

كما شارك في الإمامة الطالب القارئ الحسن حسام رزق -صاحب الـ16 عامًا- برواية ورش عن نافع المدني قارئًا من سورة الشعراء، في تأكيد على إتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة إلى جانب الأئمة الكبار في إحياء ليالي رمضان بالجامع الأزهر، ويعقبه الشيخ إبراهيم البحر نجاوي برواية البزي عن ابن كثير المكي قارئًا من سورة الشعراء.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، إلى جانب تنظيم 137 درسًا ومحاضرة يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا.