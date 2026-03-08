الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور

شارك الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في الاحتفالية الكبرى التي نظمها الجامع الأزهر الشريف بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى، وذلك في الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان المبارك.

وشهدت الاحتفالية أجواءً إيمانية عامرة، بحضور نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف وقياداته، إلى جانب جمع غفير من المصلين. واستعاد الحضور خلال الاحتفال الدروس المستفادة من هذه المناسبة الخالدة، وما تحمله من معانٍ سامية في الثبات على المبدأ، وقوة الإيمان، ونصرة الحق.

وأكد المشاركون في الاحتفالية أن غزوة بدر نقطة تحول جوهرية في تاريخ الإسلام، وقد وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بـ«يوم الفرقان»، لكونها اليوم الذي فُصل فيه بين الحق والباطل.

وأوضح المتحدثون أن استحضار دروس الغزوة يُعد ضرورة ملحة للأمة في ظل التحديات المعاصرة، استلهامًا لقيم الصبر والتوكل على الله، لافتين إلى أن النصر الحقيقي يتحقق بامتزاج الإيمان بالإخلاص والعمل الصادق.

وشهد الاحتفال كل من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، وسماحة السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور شوقي علام، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر وقياداته.