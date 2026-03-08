قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لـ كريم فؤاد
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور

شيماء جمال

شارك الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في الاحتفالية الكبرى التي نظمها الجامع الأزهر الشريف بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى، وذلك في الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان المبارك.

وشهدت الاحتفالية أجواءً إيمانية عامرة، بحضور نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف وقياداته، إلى جانب جمع غفير من المصلين. واستعاد الحضور خلال الاحتفال الدروس المستفادة من هذه المناسبة الخالدة، وما تحمله من معانٍ سامية في الثبات على المبدأ، وقوة الإيمان، ونصرة الحق.

وأكد المشاركون في الاحتفالية أن غزوة بدر نقطة تحول جوهرية في تاريخ الإسلام، وقد وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بـ«يوم الفرقان»، لكونها اليوم الذي فُصل فيه بين الحق والباطل.

وأوضح المتحدثون أن استحضار دروس الغزوة يُعد ضرورة ملحة للأمة في ظل التحديات المعاصرة، استلهامًا لقيم الصبر والتوكل على الله، لافتين إلى أن النصر الحقيقي يتحقق بامتزاج الإيمان بالإخلاص والعمل الصادق.

وشهد الاحتفال كل من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، وسماحة السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور شوقي علام، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر وقياداته.

وزير الأوقاف احتفالية الأزهر الشريف بذكرى «غزوة بدر» غزوة بدر الأزهر

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

عفاف مصطفي

عفاف مصطفى: خسرت 3 مسلسلات كانوا هيعملولي توازن نفسي

عمرو الليثي وأحمد صيام

عمرو الليثي وأحمد صيام: نادية الجندي قلدت شخصية «نوسة» بجبروتها في فيلم وكالة البلح

عمرو سلامة

عمرو سلامة: النجاح الحقيقي ليس في نسب المشاهدة

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

