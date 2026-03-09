قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 68 ألف ريال.. أسعار ومواصفات شانجان CS35 بلس في السعودية

شانجان CS35 بلس 2026
شانجان CS35 بلس 2026
صبري طلبه

يحتوي السوق السعودي على عدد كبير من السيارات الصينية، ومنها إصدارات شانجان، والتي تقدم مجموعة من الطرازات المتنوعة، أبرزها الفئة الرياضية سواء من فئة الكروس أوفر أو الـ SUV، ومن بينهم النسخة CS35 بلس موديل 2026.

محرك شانجان CS35 بلس موديل 2026

تعتمد شانجان CS35 بلس موديل 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 1.4 لتر، ويتكون من أربع أسطوانات، وتبلغ القوة القصوى للمحرك 158 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 260 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

شانجان CS35 بلس 2026

أبعاد شانجان CS35 بلس موديل 2026

تنتمي شانجان CS35 بلس إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، ويبلغ طول السيارة نحو 4335 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1825 ملم، في حين يبلغ ارتفاعها 1660 ملم، أما قاعدة العجلات فتصل إلى 2600 ملم.

ويصل وزن السيارة إلى نحو 1390 كيلوجرامًا، كما تأتي السيارة مزودة بعجلات ألومنيوم رياضية يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة وفقًا للفئة، إضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية بتقنية  LED، بينما تحصل الفئات الأعلى تجهيزًا على فتحة سقف بانورامية.

شانجان CS35 بلس 2026

مقصورة وتجهيزات شانجان CS35 بلس موديل 2026

تأتي السيارة مزودة بشاشة لمس لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.3 بوصة تدعم الربط مع الهواتف الذكية عبر أنظمة “آبل كار بلاي” و"أندرويد أوتو"، كما يتوفر نظام صوتي يضم 6 سماعات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتختلف تجهيزات التكييف حسب الفئة، إذ يتوفر بنظام يدوي في بعض الفئات وبنظام أوتوماتيكي في فئات أخرى.

وتشمل التجهيزات كذلك شاحنًا لاسلكيًا للهواتف المحمولة، ونوافذ كهربائية، وقفلًا مركزيًا للأبواب، إضافة إلى التحكم الكهربائي في المرايا الجانبية وإضاءة داخلية للمقصورة، وتحصل شانجان CS35 بلس على مجموعة من أنظمة السلامة التي تهدف إلى تعزيز استقرار السيارة وتقليل مخاطر الحوادث أثناء القيادة.

شانجان CS35 بلس 2026

وتشمل أنظمة الحماية تقنيات المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح الذي يوازن قوة الفرملة بين العجلات، كما تتوفر أنظمة التحكم الإلكتروني في الثبات والتحكم في الجر، وتضم السيارة أيضًا نظام المساعدة على صعود المرتفعات ونظام المساعدة على نزول المنحدرات.

ومن بين التقنيات المتقدمة المتاحة كذلك مثبت السرعة المتكيف، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، إضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة تساعد السائق على رصد محيط السيارة بشكل أوضح.

أسعار شانجان CS35 بلس 2026 في السوق السعودي

تُطرح شانجان CS35 بلس موديل 2026 في السعودية بعدة فئات تختلف في مستوى التجهيزات والمواصفات، ويبدأ سعر السيارة من نحو 68,425 ريالا سعوديا للفئة الأساسية، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى نحو 82,225 ريالا، أما الفئة المتوسطة فتُطرح بسعر يقارب 76,475 ريالا.

