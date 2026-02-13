قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 67 ألف ريال .. مواصفات وأسعار شانجان إيدو بلس 2026 في السعودية

شانجان ايدو بلس 2026
شانجان ايدو بلس 2026
صبري طلبه

تعزز شانجان الصينية من تواجدها داخل السوق السعودي، من خلال طرح ايدو بلس 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان الاقتصادية، مع حزمة تجهيزات واسعة، وبسعر يبدأ تحديدًا من 67,275 ريال. 

أبعاد وتصميم شانجان ايدو بلس 2026

تعتمد شانجان ايدو بلس 2026 على أبعاد تبلغ 4,770 مم للطول الكلي، فيما يصل عرضها إلى 1,840 مم، وارتفاعها إلى 1,440 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,765 مم، ويتراوح وزنها بين 1,325 و1,356 كجم.

 شانجان ايدو بلس 2026

وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية بسعة 520 لترًا، وتأتي السيارة مزودة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية بنفس التقنية، وترتكز على عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، كما تضم مرايا جانبية قابلة للضبط كهربائيًا.

محرك وأداء شانجان ايدو بلس 2026

تستند ايدو بلس 2026 إلى محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 178 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 18.4 كم لكل لتر.

 شانجان ايدو بلس 2026

أنظمة الأمان وتجهيزات شانجان ايدو بلس 2026

تأتي شانجان ايدو بلس 2026 بمنظومة أمان شاملة تختلف حسب الفئة، حيث تتوفر بأربع أو ست وسائد هوائية، وتشمل التجهيزات الأساسية أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، إضافة إلى نظام التحكم في الجر ومساعد صعود المرتفعات. 

كما تضم حساسات خلفية للركن وكاميرا خلفية، إلى جانب كاميرا جانبية لمراقبة المنطقة العمياء، وتدعم الفئات الأعلى تقنيات متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، ومساعد البقاء في المسار، وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة، بالإضافة إلى نظام لمراقبة إرهاق السائق.

 شانجان ايدو بلس 2026

وتوفر السيارة شاشة ترفيه مركزية قياس 13.2 بوصة تدعم أنظمة الربط مع الهواتف الذكية، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، مع اختلاف بسيط في قياسها بالفئة الأعلى.

ويختلف عدد مكبرات الصوت بين أربع وست سماعات بحسب الفئة، كما تتوفر تجهيزات مثل الشاحن اللاسلكي، وفتحة السقف، والمقاعد ذات الضبط الكهربائي، وإضاءة داخلية محيطية، ونظام تكييف أوتوماتيكي.

أسعار السيارة شانجان ايدو بلس 2026 في السعودية 

تقدم شانجان ايدو بلس 2026 في السعودية عبر ثلاث فئات رئيسية، حيث تبدأ فئة Trend بسعر 67,275 ريال، تليها فئة Smart بسعر 72,335 ريال، بينما تصل الفئة Limited بسعر 80,500 ريال.

شانجان ايدو ايدو بلس شانجان ايدو بلس 2026 سعر شانجان ايدو بلس 2026 أسعار شانجان ايدو بلس 2026 أسعار شانجان ايدو بلس 2026 في السعودية مواصفات شانجان ايدو بلس 2026

