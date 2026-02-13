قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسماعيلي: فاتحين دراعتنا لأي حد يقدر يساعد.. ونتواصل مع المستثمرين
غارة إسرائيلية تستهدف عنصرا من حزب الله بجنوب لبنان
لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟
خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار
تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7
الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة قيادة السيارة بهذه الحالة
في آخر جمعة من شهر شعبان .. فريضة مهجورة احذر أن تفوتك
روسيا تطلق قمر صناعي جديد
إيلون ماسك يخطط لبناء مصنع ومدينة على القمر
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
الدفع بقطارات إضافية.. مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2026
تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا.. تويوتا تقدم الجيل الجديد من هايلاندر 2027 |صور

تويوتا هايلاندر 2027
تويوتا هايلاندر 2027
صبري طلبه

كشفت تويوتا عن الجيل الجديد كليًا من هايلاندر موديل 2027، في خطوة جديد نحو الاعتماد على منظومات الدفع الكهربائية ضمن طرازاتها الرئيسية.

وينتمي الطراز الجديد إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، مع التصميم العصري، والتقنيات الميكانيكية الحديثة، التي تتماشى مع المركبات عديمة الانبعاثات.

تويوتا هايلاندر 2027

تصميم تويوتا هايلاندر 2027

يحمل تصميم هايلاندر 2027 ملامح جرئية مع خطوط خارجية حادة تعزز الطابع العصري للطراز، وترتكز السيارة على عجلات رياضية كبيرة قياس 22 بوصة، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED  بتصميم نحيف وحاد.

كما تتوفر بمصابيح ضباب مدمجة ضمن الواجهة الأمامية، مع وجود سقف بانورامي، وتعتمد السيارة في الداخل على شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة. 

تويوتا هايلاندر 2027

وتشمل التجهيزات التقنية شاحنين لاسلكيين للهواتف الذكية، مع خيار نظام صوتي متطور من JBL يضم 11 سماعة، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، ومثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية التي تتعلق بالحماية.

تويوتا هايلاندر 2027

منظومة دفع كهربائية بخيارات متعددة

تعتمد تويوتا هايلاندر 2027 على نظام دفع كهربائي بالكامل، مع توفير أكثر من تكوين ميكانيكي، حيث تأتي الفئة القياسية بمحرك كهربائي واحد يولد قوة تبلغ 221 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 268 نيوتن متر، أما فئات الدفع الكلي، فتضيف محركًا كهربائيًا ثانيًا، لترتفع القوة الإجمالية إلى 338 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 438 نيوتن متر.

تويوتا هايلاندر 2027

بطاريات بمدى يتخطى 500 كيلومتر

توفر تويوتا خيارين لسعة البطارية في هايلاندر الجديدة، بحسب نظام الدفع، فنسخ الدفع الكلي الأعلى تجهيزًا تعتمد على بطارية بسعة 96 كيلوواط ساعة، بينما تأتي فئات أخرى ببطارية سعة 77 كيلوواط ساعة، ويتراوح مدى القيادة بالشحنة الواحدة بين 462 كيلومترًا و515 كيلومترًا، اعتمادًا على الفئة وسعة البطارية.

تويوتا هايلاندر هايلاندر موديل 2027 تويوتا هايلاندر 2027 مواصفات تويوتا هايلاندر 2027 سيارة تويوتا هايلاندر 2027 السيارة تويوتا هايلاندر 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشاريع الصرف الصحي بالأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

البنك المركزي

البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في 2026

انقطاع المياه

كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي المراغي بمنطقة غرب أسيوط

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد