رسميًا.. تويوتا تقدم الجيل الجديد من هايلاندر 2027 |صور

كشفت تويوتا عن الجيل الجديد كليًا من هايلاندر موديل 2027، في خطوة جديد نحو الاعتماد على منظومات الدفع الكهربائية ضمن طرازاتها الرئيسية.

وينتمي الطراز الجديد إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، مع التصميم العصري، والتقنيات الميكانيكية الحديثة، التي تتماشى مع المركبات عديمة الانبعاثات.

تويوتا هايلاندر 2027

تصميم تويوتا هايلاندر 2027

يحمل تصميم هايلاندر 2027 ملامح جرئية مع خطوط خارجية حادة تعزز الطابع العصري للطراز، وترتكز السيارة على عجلات رياضية كبيرة قياس 22 بوصة، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED بتصميم نحيف وحاد.

كما تتوفر بمصابيح ضباب مدمجة ضمن الواجهة الأمامية، مع وجود سقف بانورامي، وتعتمد السيارة في الداخل على شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة.

تويوتا هايلاندر 2027

وتشمل التجهيزات التقنية شاحنين لاسلكيين للهواتف الذكية، مع خيار نظام صوتي متطور من JBL يضم 11 سماعة، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، ومثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية التي تتعلق بالحماية.

تويوتا هايلاندر 2027

منظومة دفع كهربائية بخيارات متعددة

تعتمد تويوتا هايلاندر 2027 على نظام دفع كهربائي بالكامل، مع توفير أكثر من تكوين ميكانيكي، حيث تأتي الفئة القياسية بمحرك كهربائي واحد يولد قوة تبلغ 221 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 268 نيوتن متر، أما فئات الدفع الكلي، فتضيف محركًا كهربائيًا ثانيًا، لترتفع القوة الإجمالية إلى 338 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 438 نيوتن متر.

تويوتا هايلاندر 2027

بطاريات بمدى يتخطى 500 كيلومتر

توفر تويوتا خيارين لسعة البطارية في هايلاندر الجديدة، بحسب نظام الدفع، فنسخ الدفع الكلي الأعلى تجهيزًا تعتمد على بطارية بسعة 96 كيلوواط ساعة، بينما تأتي فئات أخرى ببطارية سعة 77 كيلوواط ساعة، ويتراوح مدى القيادة بالشحنة الواحدة بين 462 كيلومترًا و515 كيلومترًا، اعتمادًا على الفئة وسعة البطارية.