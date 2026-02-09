تويوتا سنشري كوبيه.. عودة الوحش الياباني ومنافسة قوية مع الكبار

تستعد شركة تويوتا اليابانية لإثارة مفاجأة في سوق السيارات الفاخرة، مع إعلانها عن خطط لإطلاق طراز سنشري كوبيه الجديد في عام 2027، بالتزامن مع الذكرى الستين لطراز سنشري الأيقوني.

أثار هذا الكشف اهتمام عشاق السيارات الفخمة، لا سيما بعد التسريبات التي تشير إلى عودة محرك V12 الأسطوري الذي ارتبط بفئات السيارات الفارهة الأوروبية، ليضع تويوتا في منافسة مباشرة مع علامات مثل بنتلي ورولز رويس.

تويوتا سنشري كوبيه

الأداء المتوقع لمحرك تويوتا سنشري كوبيه

وفقًا لبعض التقارير العالمية، ستعتمد نسخة الإنتاج من سنشري كوبيه على محرك V12 سعة 6.0 لتر توربو، مدمجًا مع نظام هجين قابل للشحن Plug-in Hybrid، وهو ما سيمنح السيارة قوة تتجاوز 800 حصان.

يجعل هذا الأداء من السيارة واحدة من أقوى وأفخم السيارات التي تحمل شعار تويوتا، ويعكس توجه الشركة نحو الجمع بين الفخامة اليابانية التقليدية وفلسفة الأداء العالي التي تُعرف بها العلامات الأوروبية الفاخرة.

تصميم مستوحى من النسخة الاختبارية

من المتوقع أن يتخذ الطراز الإنتاجي من سنشري كوبيه نفس الهوية المهيبة للنسخة الاختبارية التي عرضت في المعرض الياباني للتنقل، مع تفاصيل تصميمية دقيقة.

ومن المنتظر أن توفر المقاعد رباعية التوزيع راحة فائقة، مع أبواب منزلقة كهربائية تمنح السيارة لمسة من الهيبة والخصوصية، وهي ميزة لطالما ارتبطت بهوية سنشري.

وستزود السيارة بنظام دفع كلي متطور لتعزيز الثبات والتحكم على الطريق، بينما ستحتفظ بالمقصورة الفاخرة التي تستخدم أرقى أنواع الجلود والخشب الطبيعي.

تويوتا سنشري كوبيه

سيارة تويوتا سنشري وإنتاج محدود

سوق تقدم سنشري كوبيه بعدد محدود من الاصدارا، وتشير التقديرات إلى أن سعر الفئة الأساسية سيبدأ من حوالي 200,000 دولار أمريكي، بينما تصل الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 470,000 دولار أمريكي.

تويوتا والتحدي العالمي

مع هذا الطراز، تسعى تويوتا لتوسيع نطاق تأثير سنشري خارج اليابان، موضحة قدرتها على الجمع بين الحرفية اليابانية التقليدية وفلسفة الأداء العالي الحديث.

ويمثل طراز سنشري كوبيه خطوة استراتيجية للعلامة اليابانية، ليس فقط للحفاظ على إرثها التاريخي، ولكن أيضًا للدخول بقوة في سوق السيارات الفاخرة عالميًا، مع تقديم تجربة قيادة فريدة تمزج بين القوة، الراحة، والفخامة الاستثنائية.