قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران
سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين
تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيارة فورد توروس 2026.. الأحدث من فئتها| صور

فورد توروس 2026
فورد توروس 2026
صبري طلبه

تعد السيارة فورد توروس واحدة من أحدث سيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان التي قدمتها العلامة الأمريكية، وتأتي هذه السيارة بتصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات، تختلف وفقًا لكل فئة.

تعد السيارة فورد توروس واحدة من أحدث السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان التي قدمتها العلامة الأمريكية لموديلات 2026، وتأتي هذه السيارة بتصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات، تختلف وفقًا لكل فئة.

فورد توروس 2026

تصميم فورد في توروس 2026

اعتمدت فورد في توروس 2026 على جنوط تتراوح قياستها بين 18 بوصة للفئات الأساسية و19 بوصة للفئة الأعلى تجهيزًا، أما عن الواجهة الأمامية فتظهر بشبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، ومصابيح خلفية بنفس التقنية لتعزيز الرؤية الليلية، كما زودت السيارة بمرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، مع عواكس ضوئية خلفية.

فورد توروس 2026

مقصورة وتجهيزات فورد في توروس 2026

تضم توروس 2026 مجموعة من التجهيزات منها، نظام دخول ذكي مع تشغيل المحرك عبر زر البدء والإيقاف، وإمكانية التشغيل عن بُعد، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في بعض الفئات، كما تتوفر إضاءة داخلية محيطية للفئات الأعلى تجهيزًا، وفتحة سقف.

وتتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه قياس 13.2 بوصة، متوفرة في جميع الفئات، وتعمل بنظام SYNC 4 ، أما النظام الصوتي فيتدرج حسب الفئة، بين 6 سماعات أو 10 سماعات، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب.

فورد توروس 2026

محرك فورد توروس 2026

تقدم فورد توروس 2026 بخيارين من منظومات الحركة، الأول يعمل بالبنزين من نوع EcoBoost بسعة 2.0 لتر، يولد قوة 239 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ويعتمد الخيار الثاني على تقنية الهايبرد، ويجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي مدعوم ببطارية ليثيوم أيون، لتبلغ القوة الإجمالية 185 حصانًا، مع ناقل حركة CVT.

فورد توروس 2026

فورد توروس 2026 ومنظومة الأمان 

زودت توروس 2026 بحزمة واسعة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، تشمل هذه الأنظمة نظام تجنب أو التخفيف من الاصطدام، والتحذير عند مغادرة المسار، ورصد النقطة العمياء، بالإضافة إلى التحذير من الاصطدام الأمامي.

وتتوفر تقنية المساعدة على الفرملة أثناء الرجوع للخلف، والفرملة الطارئة التلقائية، ونظام المساعدة والتحذير عند تغيير المسار، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مدعومة بحساسات عند الرجوع.

فورد توروس فورد توروس سيارة فورد توروس مواصفات فورد توروس مواصفات السيارة فورد توروس السيارة فورد توروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل فرد.. موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

مدبولي

ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص

مصطفى بكري

مصطفى بكري: 4 مفاجآت في التشكيل الجديد للحكومة.. وعودة وزارة الإعلام

متهمين

قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

مصطفى بكري

حكومة تقفيل ملفات.. مصطفى بكري: التشكيل الوزاري المرتقب يحمل مفاجآت مهمة

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

ترشيحاتنا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

فيديو

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد