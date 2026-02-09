مواصفات سيارة فورد توروس 2026.. الأحدث من فئتها| صور

تعد السيارة فورد توروس واحدة من أحدث سيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان التي قدمتها العلامة الأمريكية، وتأتي هذه السيارة بتصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات، تختلف وفقًا لكل فئة.

تعد السيارة فورد توروس واحدة من أحدث السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان التي قدمتها العلامة الأمريكية لموديلات 2026، وتأتي هذه السيارة بتصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات، تختلف وفقًا لكل فئة.

فورد توروس 2026

تصميم فورد في توروس 2026

اعتمدت فورد في توروس 2026 على جنوط تتراوح قياستها بين 18 بوصة للفئات الأساسية و19 بوصة للفئة الأعلى تجهيزًا، أما عن الواجهة الأمامية فتظهر بشبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، ومصابيح خلفية بنفس التقنية لتعزيز الرؤية الليلية، كما زودت السيارة بمرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، مع عواكس ضوئية خلفية.

فورد توروس 2026

مقصورة وتجهيزات فورد في توروس 2026

تضم توروس 2026 مجموعة من التجهيزات منها، نظام دخول ذكي مع تشغيل المحرك عبر زر البدء والإيقاف، وإمكانية التشغيل عن بُعد، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في بعض الفئات، كما تتوفر إضاءة داخلية محيطية للفئات الأعلى تجهيزًا، وفتحة سقف.

وتتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه قياس 13.2 بوصة، متوفرة في جميع الفئات، وتعمل بنظام SYNC 4 ، أما النظام الصوتي فيتدرج حسب الفئة، بين 6 سماعات أو 10 سماعات، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب.

فورد توروس 2026

محرك فورد توروس 2026

تقدم فورد توروس 2026 بخيارين من منظومات الحركة، الأول يعمل بالبنزين من نوع EcoBoost بسعة 2.0 لتر، يولد قوة 239 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ويعتمد الخيار الثاني على تقنية الهايبرد، ويجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي مدعوم ببطارية ليثيوم أيون، لتبلغ القوة الإجمالية 185 حصانًا، مع ناقل حركة CVT.

فورد توروس 2026

فورد توروس 2026 ومنظومة الأمان

زودت توروس 2026 بحزمة واسعة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، تشمل هذه الأنظمة نظام تجنب أو التخفيف من الاصطدام، والتحذير عند مغادرة المسار، ورصد النقطة العمياء، بالإضافة إلى التحذير من الاصطدام الأمامي.

وتتوفر تقنية المساعدة على الفرملة أثناء الرجوع للخلف، والفرملة الطارئة التلقائية، ونظام المساعدة والتحذير عند تغيير المسار، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مدعومة بحساسات عند الرجوع.