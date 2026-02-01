شاهد| فورد إكسبلورر تريمور 2026 الجديدة

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026، وتنتمي إكسبلورر تريمور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

مواصفات فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

تظهر سيارة فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026 بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، صداد أمامي معاد تصميمه لتحسين زاوية الاقتراب، وبها خطافات سحب بلون أورانج سبايس الجذاب، وبها إطارات بريدجستون ديولر مخصصة لكافة التضاريس على جنوط مقاس 18 بوصة، وبها ثلاث صفائح فولاذية لحماية المحرك وخزان الوقود .

فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

بالاضافة إلي فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026 بها، نظام القيادة الذكية BlueCruise 1.5 الذي يسمح بالقيادة بدون استخدام اليدين في طرق محددة، وبها ميزة تغيير المسار التلقائي، وبها نظام أثبت كفاءته في الطرق السريعة المحدثة حيث يقوم بالتجاوز والعودة للمسار بذكاء، مما يقلل من إجهاد السائق في الرحلات الطويلة بين مدن المملكة.

محرك فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

تستمد سيارة فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 563 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، وبها خزان وقود سعة 68 لتر .

سعر فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 188 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 232 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

تأسست شركة فورد موتور عام 1903 في ديربورن بـ ميشيجان، على يد هنري فورد، وأحدثت ثورة في صناعة السيارات بتقديم خط التجميع المتحرك عام 1913 وإنتاج سيارة "موديل تي" الشهيرة.

ورسخت الشركة مكانتها كرائدة عالمية، وأطلقت طرازات أيقونية منها، موستانج وشاحنات سلسلة F، وتطورت لتشمل علامات مثل لينكولن، وساهمت في تغيير النقل الشخصي والإنتاج الضخم.