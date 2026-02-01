إعادة 15 مليون جنيه سرقتها خادمتان من صاحب مصنع أثاث في دمياط الجديدة

تمكنت أجهزة الأمن بدمياط الجديدة من إعادة مبلغ 15 مليون جنيه، بعد تعرض صاحب مصنع أثاث لواقعة سرقة داخل مسكنه، على يد خادمتين تعملان لديه، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها حيث جاءت العملية تحت إشراف المقدم محمود كمال، رئيس مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، ومعاونه النقيب زياد القبرصلي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحب مصنع أثاث يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي كبير من داخل مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين تورط خادمتين تعملان لدى المجني عليه في ارتكاب الواقعة، مستغلتين تواجده خارج المنزل، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب السرقة، وأرشدتا عن مكان إخفاء المبلغ المالي.

وأسفرت الجهود الأمنية عن استعادة كامل المبلغ المسروق وقدره 15 مليون جنيه، وتم تسليمه إلى صاحبه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.