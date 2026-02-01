قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكونفدرالية الأفريقية| صلاح مسن يحرز هدف تعادل المصري في شباك الزمالك
مشهد نادر.. طيران الاحتلال يحلّق على ارتفاع منخفض في جنوب لبنان
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإسكندرية تودع الزحام بإيقاف ترام الرمل التاريخي لتدشين عصر النقل الذكي | تفاصيل
الكونفدرالية الإفريقية | حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك المصري
تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له
كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
الكونفدرالية الإفريقية| تعادل سلبي بين الزمالك والمصري في أول 20دقيقة
اتحاد العاصمة الجزائري يتعادل مع دجوليا المالي ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية
محافظات

إعادة 15 مليون جنيه سرقتها خادمتان من صاحب مصنع أثاث في دمياط الجديدة

امن دمياط ..
امن دمياط ..
زينب الزغبي

تمكنت أجهزة الأمن بدمياط الجديدة من إعادة مبلغ 15 مليون جنيه، بعد تعرض صاحب مصنع أثاث لواقعة سرقة داخل مسكنه، على يد خادمتين تعملان لديه، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها حيث جاءت العملية تحت إشراف المقدم محمود كمال، رئيس مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، ومعاونه النقيب زياد القبرصلي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحب مصنع أثاث يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي كبير من داخل مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين تورط خادمتين تعملان لدى المجني عليه في ارتكاب الواقعة، مستغلتين تواجده خارج المنزل، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب السرقة، وأرشدتا عن مكان إخفاء المبلغ المالي.

وأسفرت الجهود الأمنية عن استعادة كامل المبلغ المسروق وقدره 15 مليون جنيه، وتم تسليمه إلى صاحبه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

دمياط محافظ دمياط امن دمياط الداخلية

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

