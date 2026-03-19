تعزيزات عسكرية أمريكية مرتقبة.. البنتاجون يدرس إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط

كشفت صحيفة بوليتيكو نقلًا عن مصادر مطلعة داخل البنتاجون، أن الولايات المتحدة تدرس إرسال مزيد من القوات العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ أفاد مسؤول في البنتاجون، بحسب التقرير، بأنه من المقرر وصول ثلاث سفن تابعة للبحرية الأمريكية إلى المنطقة خلال الأسبوع المقبل، وعلى متنها نحو 2200 جندي، في خطوة تعكس استعداد واشنطن لتعزيز وجودها العسكري.

مخاوف من اتساع نطاق المواجهات

وتأتي هذه التحركات في سياق متابعة التطورات المتسارعة في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات، بما قد يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلًا عن تداعياته المحتملة على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية.

https://www.youtube.com/live/ZaY9enVCcy8?si=rCaZ5PXBkbDgiT5q