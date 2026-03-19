صفعة إسرائيلية لطهران.. جيش الاحتلال يزعم تدمير القدرات البحرية الصاروخية لإيران في بحر قزوين

زعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الخميس بأن سلاح الجو تمكن من تدمير سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية الإيراني في بحر قزوين.

وقال أدرعي، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وبتوجيه من استخبارات سلاح البحرية وهيئة الاستخبارات، هاجمت مساء أمس (الأربعاء) ولأول مرة منذ بداية عملية زئير الأسد في بحر قزوين استهدف سلسلة من البنى التحتية المركزية للبحرية الإيرانية.

وأضاف أدرعي عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه في إطار الغارات قصفت طائرات سلاح الجو أهدافًا في ميناء البحرية الإيرانية الخاضعة للجيش الإيراني حيث كانت ترسو عشرات القطع البحرية العسكرية ومن بينها زوارق صواريخ وسفن حراسة.

وأوضح أن من بين الأهداف المركزية التي تم استهدافها في الميناء، قطع بحرية عسكرية تابعة للبحرية في الجيش الإيراني بما في ذلك زوارق صواريخ وسفن إسناد وقوارب حراسة. وكانت ضمت زوارق الصواريخ التي تم استهدافها مزودة بأنظمة دفاع جوي وصواريخ إضافية مضادة للغواصات.