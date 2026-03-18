جيش الاحتلال يقلل من خطورة اعتداءات المستوطنين ويصف منفذيها بـ"أقلية"

أثار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير جدلاً واسعًا، اليوم الأربعاء، بعد تصريحات قلل فيها من خطورة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرًا أن منفذي ما وصفها بـ"الجريمة القومية" يشكلون "أقلية لا تمثل المشروع الاستيطاني"، في وقت تتصاعد فيه الهجمات ضد الفلسطينيين.

وجاءت تصريحات زامير خلال جولة ميدانية في قيادة المنطقة الوسطى، حيث أشار إلى "ارتفاع في أحداث الجريمة القومية" في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن بعضها استهدف جنودًا إسرائيليين ومدنيين. وأضاف أن هذا الواقع "غير مقبول"، معتبرًا أنه لا يمكن للجيش التعامل مع "تهديد داخلي" في ظل ما وصفه بحالة الحرب متعددة الجبهات.

ورغم انتقاده لتلك الاعتداءات، شدد زامير على أن منفذيها "لا يمثلون الاستيطان"، بل يهددون استقراره ويُلحقون ضررًا أمنيًا واستراتيجيًا، داعيًا إلى التصدي لهذه الظاهرة "قبل فوات الأوان". كما حذر من الاعتقاد بأن هذه الأفعال تخدم الأمن، مؤكدًا أنها نتائج عكسية.

في المقابل، تجاهلت تصريحات زامير إلى حد كبير تصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين، والتي وثقتها جهات حقوقية خلال الأسابيع الأخيرة، وشملت إطلاق نار واعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات.

وبحسب معطيات ييش دين، فقد تم توثيق أكثر من 109 جرائم عنف منذ بدء الحرب على إيران، شملت عمليات إطلاق نار واعتداءات ميدانية وتهديدات، في حين لم تتجاوز نسبة لوائح الاتهام 2% من مجمل القضايا منذ أكتوبر 2023.

وتشير البيانات إلى مقتل 7 فلسطينيين خلال 192 اعتداء نفذه مستوطنون، في ظل تصعيد مستمر منذ اندلاع الحرب على غزة، والتي أسفرت أيضًا عن مقتل أكثر من 1100 فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة إلى آلاف المصابين وعشرات آلاف المعتقلين، وفق مصادر فلسطينية رسمية.