المسرح الكبير يتجمل بأعمال وردة في ذكرى رحيلها

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً للفرقة القومية العربية للموسيقى ويقوده المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وذلك فى السابعة والنصف مساء الأحد 17 مايو على المسرح الكبير، إحياءً لذكرى رحيل المطربة وردة الجزائرية .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال الراحلة ودرة التي قدمتها على مدار مشوارها الفنى وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء منها أنده عليك ، إسمعونى، حكايتى مع الزمان، لولا الملامة، حنين، خليك هنا، لعبة الأيام وغيرها .. يؤديها كل من منار سمير، هند النحاس، إيناس عز الدين، سارة زكى، غادة آدم، آيات فاروق .

يأتى الحفل ضمن خطط دار الأوبرا لإحياء ذكرى رموز الموسيقى والغناء الذين ساهموا فى تشكيل الوجدان العربى وضمن مسارات تعزيز حضور التراث الغنائى فى المشهد الثقافى المعاصر .