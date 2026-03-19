جيش الاحتلال يزعم القضاء على أكثر من 20 عنصرا لحزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على أكثر من 20 عنصرا من حزب الله خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان.

وكانت ميليشيا حزب الله أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ عمليتين عسكريتين منفصلتين استهدفتا مواقع إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان.

وأوضح حزب الله أنه قصف بالصواريخ موقع "مسكاف عام" المقابل لبلدة العديسة الحدودية، في إطار ما وصفه بالرد على التحركات الإسرائيلية في المنطقة.

وفي بيان آخر، أعلن استهداف تجمع لآليات الجيش الإسرائيلي شمال مشروع الطيبة جنوبي لبنان، مشيرًا إلى أن الهجوم تم باستخدام الصواريخ، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر.

وتأتي هذه العمليات في سياق التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، حيث تتبادل الأطراف القصف بشكل متكرر، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة.

ويرى مراقبون أن استهداف مواقع عسكرية وآليات ميدانية يعكس استمرار سياسة "الرد الميداني" التي يعتمدها حزب الله، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا على أكثر من جبهة.