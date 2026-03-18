صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب.. صواريخ حزب الله تضرب عمق إسرائيل

شهدت الساحة اللبنانية–الإسرائيلية تصعيدًا لافتًا بعد إطلاق دفعات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه العمق الإسرائيلي، في تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة وتزايد حدتها.

وأفادت تقارير محلية بوقوع عمليات إطلاق صواريخ من حزب الله في جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تأكيد مباشر على مصدر الهجوم، الذي أدى إلى حالة استنفار واسعة داخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق الجليل الأعلى، إضافة إلى مناطق شمال شرق تل أبيب، عقب رصد الصواريخ، ما يعكس اتساع رقعة التهديد لتشمل مناطق حيوية في وسط البلاد.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في الضواحي الشمالية الشرقية لتل أبيب، في مؤشر على وصول الصواريخ أو شظايا عمليات الاعتراض إلى مناطق قريبة من المركز، وهو ما يعزز المخاوف من انتقال المواجهة إلى مستوى أكثر خطورة.

بدورها، أكدت القناة 14 الإسرائيلية أن الهجوم تضمن دفعة صاروخية كثيفة، تسببت في تفعيل صفارات الإنذار في نطاق واسع امتد من شمال إسرائيل حتى وسطها، وهو ما يعكس كثافة النيران المستخدمة في الهجوم.

ويحمل هذا التصعيد دلالات عسكرية مهمة، إذ يشير إلى قدرة الجهات المنفذة على توسيع دائرة الاستهداف لتشمل عمقًا أكبر داخل إسرائيل، وليس فقط المناطق الحدودية، ما يفرض تحديات إضافية على منظومات الدفاع الجوي.

كما أن وصول صفارات الإنذار إلى محيط تل أبيب، التي تُعد مركزًا اقتصاديًا وسياسيًا رئيسيًا، يعكس حجم القلق داخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويزيد من الضغط على صناع القرار في ظل تزايد وتيرة الهجمات.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توترات متصاعدة على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، حيث تتكرر عمليات القصف المتبادل، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تمتد إلى أكثر من جبهة في المنطقة.

