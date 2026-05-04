القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الريفية ببني سويف

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الريفية بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة «حياة كريمة»، وتحت مظلة برنامج الشمول المالي وبرنامج «تحويشة»، مستهدفًا السيدات بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، أن برنامج «تحويشة» يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات، مشيدةً بالمستوى المتميز للمنتجات التي قدمتها المشاركات.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة، أن البرنامج يعكس نجاح المنهجية التدريبية التي تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي لدعم قدرات المرأة الريفية.

استمرار دعم السيدات

كما أشادت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس بمحافظة بني سويف، بالتزام المتدربات وجهود فرق العمل، مؤكدة استمرار دعم السيدات من خلال توفير فرص تسويقية متنوعة.

وأشار الأستاذ الدكتور ممتاز حجاب، كبير استشاري البرنامج، إلى أن التدريب شمل الصناعات الغذائية وتصنيع الألبان والتثقيف الصحي والتسويق والتعبئة والتغليف، بهدف تأهيل السيدات لإدارة مشروعات صغيرة بشكل اقتصادي سليم.

وشهد ختام البرنامج عرض منتجات المشاركات من الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، والتي تميزت بالجودة العالية وخلوها من المواد الصناعية