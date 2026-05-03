المجلس القومي للمرأة يناقش أبرز الأنشطة ومؤشرات وتحديات التمكين

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وحضور عضوات وأعضاء المجلس، الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس والدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور ماجد عثمان، و نيفين جامع، والدكتورة أماني عصفور، والسفيرة وفاء بسيم، و زينة توكل، والمستشارة ماريان قلدس، والدكتورة سلمى دوارة، والدكتور عصام العدوي، والدكتورة ميادة عبد القادر، والمستشارة مروة هشام بركات، و داليا إبراهيم، و عهود وافي، والدكتورة رشا مهدي، والمهندسة هدى منصور، والدكتورة شريفة شريف، والدكتورة ماريان عازر، والمهندس عمرو سليمان، و ليلى سالم، والمهندسة سارة البطوطي، والمهندسة ميرنا عارف، بالإضافة إلى مشاركة عبر الفيديو كونفرانس لكل من الدكتورة سوزان القليني، و نشوى الحوفي، و ماري لويس، و صفاء أبو السعود، والسفيرة ندى مصطفى دراز.

وخلال الاجتماع، وجهت المستشارة أمل عمار التهنئة للمهندس عمرو سليمان بمناسبة حصول برنامج «تحويشة» على المركز الثالث في جائزة التميز الحكومي، مشيدة بجهود فريق العمل بالأمانة العامة للمجلس غى هذا الصدد.

وقدم الدكتور ماجد عثمان عرضًا تقديميًا حول مؤشرات تمكين المرأة والتحديات المرتبطة بها، خاصة في مجالات الصحة الإنجابية والزواج المبكر والعنف الأسري والمشاركة الاقتصادية والسياسية، مع التأكيد على إدراج هذه القضايا في الحملات التوعوية للمجلس، ومنها مبادرة معًا بالوعي نحميها وحملات طرق الأبواب، إلى جانب مناقشة ارتفاع معدلات الولادة القيصرية وأهمية الرضاعة الطبيعية.

كذلك ناقش عضوات وأعضاء المجلس خلال الاجتماع أبرز الجهود والأنشطة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، كما استعرضوا مستجدات العمل والخطط المستقبلية.