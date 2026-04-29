المجلس القومي للمرأة يستعرض دور السينما في دعم القضايا المجتمعية

في إطار مشاركته في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته العاشرة، شارك المجلس القومي للمرأة في ندوة بعنوان: «سينما المجتمع: من الشاشة إلى الحوار.. الفيلم كأداة لتعزيز المشاركة المجتمعية»، والتي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن برنامج «نورة» لتمكين الفتيات.



وشهدت الندوة حوارًا تفاعليًا، حيث ناقش المشاركون دور الفن في تحفيز النقاش المجتمعي والتعامل مع القضايا المختلفة بشكل مؤثر.

ومثّل المجلس في الندوة الأستاذة شيرين ماهر، منسق البرنامج الوطني لتمكين الفتاة، حيث أكدت أن التوعية تمثل ركيزة أساسية في عمل المجلس، مشيرة إلى أن الفن والأعمال الدرامية تُعد من أكثر الوسائل تأثيرًا وسرعة في الوصول إلى الجمهور مقارنة بالأساليب التقليدية. كما أوضحت أن توظيف الفن لا يقتصر على التوعية فقط، بل يمتد ليكون وسيلة داعمة نفسيًا، خاصة للنساء اللاتي تعرضن للعنف.

كما استعرضت تجربة مشروع «نورة»، الذي استهدف الوصول إلى الفتيات في القرى من خلال أنشطة إبداعية، مؤكدة أن المشروع شهد إقبالًا كبيرًا فاق التوقعات، ما يعكس أهمية استخدام أدوات مبتكرة في التمكين.

وتأتي هذه المشاركة في إطار برنامج «نورة» لتمكين الفتيات، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز وعي الفتيات وتمكينهن باستخدام أدوات إبداعية حديثة.

شهدت الندوة حضور نخبة من صُنّاع السينما والخبراء في المجال.