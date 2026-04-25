القومي للمرأة يستعد للاحتفال بيوم أفريقيا خلال شهر مايو القادم

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بـالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة السفيرة وفاء بسيم، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أبرز الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مشاركة الوفد المصري برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حيث قدمت كل من المهندسة جيهان توفيق والدكتورة أماني عصفور عرضًا تفصيليًا حول هذه المشاركة، متناولًا أبرز الاجتماعات واللقاءات الثنائية، إلى جانب أهم النتائج والمخرجات.

كما ناقشت اللجنة دورها فى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم المرأة المصرية، بالتعاون مع ميناء القاهرة الجوي، ومصر للطيران. وتم أيضًا استعراض فعاليات ندوة «المرأة المصرية نموذج تمكين» التي عُقدت عبر الفيديوكونفرانس بمشاركة المصريات في الخارج، والتي شهدت تفاعلًا ملحوظًا.

وفي سياق متصل، بحث الاجتماع عددًا من المقترحات والأفكار الخاصة بالمرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالتنسيق للاحتفال بيوم أفريقيا خلال شهر مايو القادم، بالتعاون مع رابطة زوجات الدبلوماسيين في مصر، إلى جانب مناقشة استعدادات اللجنة للمشاركة في الأنشطة المصاحبة للقمة الأفريقية المرتقبة في مدينة العلمين خلال شهر يونيو المقبل.