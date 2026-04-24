قومي المرأة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للغدة الدرقية Thyro Egypt 2026

شارك الدكتور عصام العدوي، عضو المجلس القومي للمرأة، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للغدة الدرقية “Thyro Egypt 2026”، حيث ألقى كلمة المجلس القومي للمرأة نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجالات الغدد الصماء والسكري والصحة العامة.

وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور عصام العدوي تحيات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وتمنياتها بنجاح المؤتمر، معربًا عن تقديره للجمعية المصرية للغدة الدرقية برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة عبد الرحمن الخطيب، لما تبذله من جهود متواصلة في دعم البحث العلمي وتعزيز الوعي الصحي، خاصة في القضايا المرتبطة بصحة المرأة.

وأكد د. العدوي أن المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للغدة الدرقية يجسد نموذجًا متميزًا للتكامل بين البحث العلمي والممارسة الطبية، ويعكس أهمية تبادل الخبرات للارتقاء بصحة الإنسان، مشيرًا إلى أن الاهتمام المتزايد بصحة المرأة في مصر يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرص الدولة على وضع قضايا المرأة في صدارة أولوياتها، لاسيما من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية التي حققت نتائج واسعة في مجالات التوعية والفحص والكشف المبكر.

وشدد على أهمية صحة الغدة الدرقية لدى المرأة، باعتبارها من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا بين السيدات، لما لها من تأثير مباشر على الصحة الإنجابية، والحالة النفسية، وجودة الحياة، وهو ما يجعلها جزءًا أصيلًا من الجهود الوطنية الرامية إلى دعم صحة المرأة وتمكينها.

كما استعرض الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم ملف صحة المرأة، موضحًا أن المجلس أولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا منذ تأسيسه، من خلال لجنة الصحة والسكان التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، وتعمل على دراسة وتقييم السياسات العامة والبرامج ذات الصلة بصحة المرأة والسياسات السكانية، ومتابعة الجهات المنفذة واقتراح ما يلزم لتعزيز هذا الملف الحيوي.

وأشار د. العدوي إلى عدد من المبادرات والحملات التي شارك فيها المجلس، من بينها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتنظيم القوافل الطبية، والمشاركة في حملات التوعية المرتبطة بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العنف ضد المرأة، إلى جانب المساهمة في دعم السيدات في عدد من المبادرات الصحية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، خاصة في محور التمكين الاجتماعي، بما يشمل تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بصحة المرأة، ومن بينها متوسط سنوات الحياة الصحية، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والرعاية المنتظمة أثناء الحمل، ومؤشرات وفيات الأمهات.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور عصام العدوي أن المجلس القومي للمرأة سيظل شريكًا أساسيًا وفاعلًا في دعم وصياغة وتنفيذ السياسات الصحية الداعمة للمرأة المصرية، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من صحة المرأة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع، متمنيًا للمؤتمر النجاح والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي في هذا المجال الحيوي.