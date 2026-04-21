قومي المرأة يهنئ المشاط على تعيينها وكيلًا للأمين العام للأمم المتحدة

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، خالص التهنئة إلى الدكتورة رانيا المشاط، بمناسبة تعيينها وكيلًا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا للإسكوا.



وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا التعيين المستحق للدكتورة رانيا المشاط ، الذى يُعد تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات في مجالات العمل الاقتصادي والتنموي، ويعكس ما تحظى به الكفاءات المصرية من تقدير دولي متنامٍ، ويؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة المصرية على الساحة العالمية، بفضل ما تمتلكه من خبرات متميزة ورؤية قيادية قادرة على الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الدولية ودعم مسارات التنمية المستدامة.

كما أكدت المستشارة أمل عمار أن هذا الاختيار يُعد مصدر فخر لكل امرأة مصرية، ودافعًا لمواصلة الجهود الوطنية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مواقع صنع القرار، متمنيةً للدكتورة رانيا المشاط دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الجديدة، واستمرار عطائها المتميز بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة على المستويين الإقليمي والدولي.