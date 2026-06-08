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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض أوروبي يقترب.. نبيل كوكا: لن ألعب في مصر إلا للأهلي

كوكا
كوكا
محمد بدران

كشف الصحفي والناقد الرياضي أحمد الخولي، آخر تطورات مستقبل أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط النادى الأهلى، مؤكدًا أن ملف احترافه الخارجي ما زال مفتوحًا حتى الآن.

وأوضح الخولي عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن كوكا لم يوقع حتى اللحظة لأي نادٍ كرواتي أو لأي فريق أوروبي آخر، رغم أن التوصل لاتفاق مع أحد الأندية بات قريبًا للغاية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المفاوضات ما زالت في مراحلها النهائية.

وأضاف أن اللاعب في حال عدم نجاح تجربة الاحتراف الخارجي، سيقوم بتجديد تعاقده مع النادي الأهلي، لمواصلة مسيرته داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن كوكا تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية المحلية، لكنه رفضه بشكل قاطع، مؤكدًا لإدارة النادي أنه لن يلعب داخل مصر إلا بقميص النادي الأهلي.

أحمد نبيل كوكا الأهلي مفاوضات التجديد

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