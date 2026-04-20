استرداد منقولات وحضانة أطفال.. جهود القومى للمرأة بأسوان في 2026

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفى تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة والمبادرات التوعوية والخدمية ومنها تنظيم ندوة توعوية بعنوان " ترشيد إستهلاك الكهرباء وأثره على البيئة والإقتصاد " بوسط مدينة أسوان بهدف نشر ثقافة الإستخدام الأمثل للطاقة ، وتقليل الفاقد بما يسهم فى الحفاظ على الموارد وخفض تكاليف الإستهلاك .

وتم تنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة شملت تنظيم معسكرات تنشئة متوازنة وندوات إرشاد أسرى بعدد كبير من القرى والنجوع بمراكز إدفو وكوم أمبو وأسوان ، وإستهدفت عدد 3150 من السيدات والفتيات وباقى أفراد الأسرة من أجل المساهمة في تعزيز القيم الإيجابية وبناء الوعي لدى النشء والأسر ، بالإضافة إلى التوعية بأسس بناء الأسرة السليمة وحل المشكلات الأسرية .

وأسفرت الجهود المبذولة لمكتب شكاوى المرأة عن التعامل مع عدد من الشكاوى خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، والتي تنوعت ما بين قضايا الخلع والطلاق والنفقات وأجور الحضانة والرؤية واسترداد المنقولات وضم وحضانة الأطفال ، وذلك فى إطار تقديم الدعم القانونى والإجتماعى للسيدات ، والعمل على حل مشكلاتهن بشكل فعال .

وفى مجال التمكين والخدمات جارى تنظيم عدد 5 مأموريات استخراج الرقم القومي خلال شهر أبريل 2026 الحالي بقرى السباعية بمركز إدفو ، وتوشكى بمركز نصر النوبة ، وأيضاً قرية إقليت بمركز كوم أمبو ، علاوة على قريتى الكوبانية وأبو الريش بحرى بمركز أسوان وذلك بهدف تسهيل حصول السيدات والفتيات على الخدمات الحكومية وتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى لهن ولأسرهن .

وتم تحديث بطاقات الرقم القومى للسيدات فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، فضلاً عن تنظيم ندوات التوعية عن التنشئة الأسرية بالتنسيق مع الأزهر الشريف فى إدفو .