حريق يلتهم مواسير الصرف الصحي في قرية بالمنيا.. والحماية المدنية تتدخل

اندلع حريق، اليوم، في عدد من مواسير الصرف الصحي بقرية بالمنصورة التابعة لمحافظة المنيا، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، وسط تصاعد كثيف للأدخنة في محيط موقع الحريق.





وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وبدأت أعمال السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.





وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق بالكامل، فيما لم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.





كما يجري المسؤولون المعنيون متابعة الموقف للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.



