الخسائر 1.5 مليون جنيه.. حريق يلتهم شونة بصل في الدقهلية| صور

تمكنت الحمايه المدنيه بالدقهلية من إخماد حريق هائل تسبب في التهام محصول 15 فدانا بقريه القرنة التابعه لمركز ميت سلسيل بمحافظه الدقهلية.

تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بنشوب حريق هائل في شون بصل وبلغ حجم الخسائر حوالى 1.5 مليون جنيه واحتراق 250 طن بصل.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق .

تمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد الأراضي المجاورة وتحرر عن ذلك اللازم المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة فيما تكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات الحادث الحريق هل هو متعمد أم لا توجد فيه شبهه.