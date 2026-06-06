محافظ الدقهلية يتفقد سير امتحانات الثانوية الأزهرية بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سير امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تفقد لجان الامتحانات بالمعهد الأزهري النموذجي للغات بالمنصورة، بحضور الدكتور مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، والدكتورة وفاء الزيني الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية، إبراهيم المصري موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وتفقد محافظ الدقهلية عدداً من لجان الامتحانات للاطمئنان على سير العملية، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لتوفير المناخ المناسب والأجواء اللازمة لأداء الامتحانات بالمعهد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً لتوفير كافة سبل الدعم لأبنائنا خلال امتحاناتهم، معربا عن خالص تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في دعم القطاعات الأزهرية.

وأعرب الدكتور مصباح العريف عن شكره وتقديره للدعم المتواصل من المحافظ، وتوفير جميع أوجه الدعم اللازم لسير الامتحانات على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن المعهد يضم 18 لجنة امتحانات تشمل 7 معاهد أزهرية، وتضم 251 طالبة.

وحرص محافظ الدقهلية خلال جولته على المرور داخل بعض اللجان، والاطمئنان على هدوء الأجواء وتوفر وسائل الراحة اللازمة للطالبات، كما استمع إلى بعض الطالبات حول مدى وضوح ورقة الأسئلة وتوافر سبل الدعم داخل اللجنة، وأكد على أهمية توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب، كما التقى المواطنين خارج اللجنة واستمع إليهم مؤكدا بذل الجهود لتلبية احتياجاتهم.