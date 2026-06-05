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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انقلبت بهم الملاكي.. إصابة 3 أشخاص في حادث بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق تمي الإمديد - الكمال بمحافظة الدقهلية.


وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق تمى الامديد -الكمال مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من جمال حمدي محمد الغريب 19 عاما مقيم  تمي الإمديد وأصيب بما بعد الارتجاج.


محمد سامي محمد الشبراوي 20 عاما، وأصيب  بكسر بالعمود الفقري وكسر بالساق اليمنى وسامي سامي محمد الشبراوي 15 عاما  بنزيف بالمخ وجرح قطعي بالوجه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى تمى الإمديد.


وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة. 

الدقهليه محافظه تمى الكمال

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