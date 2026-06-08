الاحتلال يحذر من هجوم صاروخي إيراني.. واغلاق واسع للأجواء في العراق وسوريا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تعيش حالة تأهب قصوى وسط تقديرات تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم صاروخي إيراني “فوري”.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع “فلايت رادار” أن المجال الجوي أغلق في مناطق واسعة تشمل غرب إيران والعراق وسوريا، ما يعكس مستوى مرتفعاً من الاستعدادات الأمنية والتحركات الجوية في المنطقة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن قبل قليل أن سلاح الجو نفذ غارات استهدفت، بحسب بيانه، أهدافاً عسكرية في غرب ووسط إيران، في خطوة وُصفت بأنها تطور خطير قد يفتح الباب أمام موجة ردود متبادلة.

في المقابل، نقلت وكالة “مهر” الإيرانية سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران، إضافة إلى مدينتي تبريز وأصفهان، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل دقيقة بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي تم استهدافها.