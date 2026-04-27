القومي للمرأة يواصل تنفيذ برنامج “نور” للفتيان بقرى مركز ناصر بمحافظة بني سويف

ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والفتيان الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي ، يواصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ برنامج “نور” للفتيان بقرى مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

تضمن البرنامج تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية التي تهدف إلى تنمية مهارات الفتيان وبناء قدراتهم، ومساعدتهم على اكتشاف إمكاناتهم، بما يساهم في تكوين شخصياتهم بشكل إيجابي، وتعزيز علاقاتهم مع أسرهم وأصدقائهم والمجتمع المحيط.



تجدر الإشارة الى أن برنامج “نور” يُعد امتدادًا لبرنامج “نورة”، حيث يركز على إشراك الفتيان في دعم وتمكين الفتيات، من خلال ترسيخ قيم تفهم الآخر، واحترامه، وحماية الفتيات، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا ومساندةً للفتيات.

وتستهدف المرحلة الحالية من البرنامج الفتيان في الفئة العمرية من 10 إلى 14 عامًا، ويتم تنفيذها بعدد من المحافظات ، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفتيان داخل المجتمع المحلي.