القومي للمرأة ينظم معرض المصرية على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

نظم المجلس القومي للمرأة معرض المصرية ، على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فى دورته العاشرة.

ضم المعرض مجموعة متميزة من المنتجات المصنوعة من الحرف اليدوية والتراثية التي نفذتها سيدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، شملت منتجات من عرجون وخوص النخيل، وحُلي مصنوعة من النحاس، وأطباق خشبية من السرسوع، إلى جانب ملابس وحُلي من خرز النول، بما يعكس مهارات السيدات وقدرتهن على الحفاظ على التراث وتطويره.

وقد لاقى المعرض إقبالًا كبيرًا من رواد المهرجان، الذين أعربوا عن إعجابهم بجودة المنتجات وتنوعها، وحرصهم على اقتنائها دعمًا للمنتجات اليدوية وتشجيعًا لجهود تمكين المرأة اقتصاديًا.



ويُعد معرض “المصرية” منصة متميزة لعرض منتجات السيدات الحرفية والتراثية، حيث يهدف إلى الترويج للمنتج المصري الأصيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب إتاحة فرصة مباشرة للتواصل بين السيدات والرواد من الجمهور، بما يسهم في فتح أسواق جديدة لمنتجاتهن وتعزيز فرص التسويق المستدام.