أيمن دجيش يشيد بحكم مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا: قراراته صحيحة

أعرب الحكم الدولي السابق أيمن دجيش، عن سعادته بتواجد رباعي التحكيم المصري ضمن قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم 2026، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة الحكام المصريين على تشريف الكرة المصرية وتقديم مستويات مميزة خلال البطولة.



وأشار دجيش عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلاميان محمد طارق أضا، وإيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إلى أن الرباعي المصري يمتلك خبرات كبيرة وحصل على إعداد قوي يؤهله للظهور بصورة مشرفة في الحدث العالمي.



وتحدث دجيش عن الجوانب التحكيمية في المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، مؤكدًا أن جميع حالات الطرد التي شهدها اللقاء كانت صحيحة وفقًا لقانون اللعبة، مشيدًا بأداء حكم المباراة الذي ظهر بمستوى متميز ونجح في إدارة المواجهة بكفاءة، رغم صعوبتها والأجواء المصاحبة لانطلاقة البطولة.



وأضاف: "أهم الدروس المستفادة في مباراة افتتاح كأس العالم 2026، العدالة التحكيمية.. لو لاعب تجاوز مع الحكم هيتعاقب.. كاميرا حكام مونديال 2026 بتسجل صوت وصورة".