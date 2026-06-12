قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل أعلى سعر دولار في تداولات اليوم في السوق الرسمية.. ما القصة؟
هند الضاوي: ذرائع إسرائيل لاحتلال أراضي لبنان فقدت مصداقيتها أمام العالم
ترامب: أنهينا الحرب مع إيران اليوم بمذكرة تفاهم قوية
صفقة رائعة.. ترامب يعلن المفاجأة: حصلنا على كل ما أردناه من إيران والاتفاق قريبا
العد التنازلي للحرب توقف فجأة.. ترامب يكشف مفاجأة كبرى قبل ساعات من ضرب إيران
الحكم على 11 متهما بخلية حلوان الإرهابية.. غدا
اليوم .. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 51 من المصابين الفلسطينيين
خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة
زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟
الصلاة على النبي 100 مرة.. ردد أعظم قربات آخر جمعة في العام الهجري
ثابت عند 51.8 جنيها.. آخر تداول لأقل سعر دولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن دجيش يشيد بحكم مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا: قراراته صحيحة

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

أعرب الحكم الدولي السابق أيمن دجيش، عن سعادته بتواجد رباعي التحكيم المصري ضمن قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم 2026، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة الحكام المصريين على تشريف الكرة المصرية وتقديم مستويات مميزة خلال البطولة. 
 

وأشار دجيش عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلاميان محمد طارق أضا، وإيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إلى أن الرباعي المصري يمتلك خبرات كبيرة وحصل على إعداد قوي يؤهله للظهور بصورة مشرفة في الحدث العالمي.


وتحدث دجيش عن الجوانب التحكيمية في المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، مؤكدًا أن جميع حالات الطرد التي شهدها اللقاء كانت صحيحة وفقًا لقانون اللعبة، مشيدًا بأداء حكم المباراة الذي ظهر بمستوى متميز ونجح في إدارة المواجهة بكفاءة، رغم صعوبتها والأجواء المصاحبة لانطلاقة البطولة.


وأضاف: "أهم الدروس المستفادة في مباراة افتتاح كأس العالم 2026، العدالة التحكيمية.. لو لاعب تجاوز مع الحكم هيتعاقب.. كاميرا حكام مونديال 2026 بتسجل صوت وصورة".

كأس العالم اخبار الرياضة كوره عالمية لجنة الحكام امين عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

المشاجرة

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تعرض معلمة للاعتداء بسبب رفضها السماح بالغش في الامتحانات

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الأضاحي

بعد انتهاء عيد الأضحى.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم والماشية اليوم بالأسواق

حدود السحب اليومي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

البيض

«مش هتصدق بكام».. كرتونة البيض تسجل سعرًا غير مسبوق في البورصة والأسواق

بالصور

لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى

النظر
النظر
النظر

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد