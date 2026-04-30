المجلس القومي للمرأة يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، ونائبتها، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بـعيد العمال، متمنيًا لسيادته دوام الصحة والتوفيق والسداد.

وفي هذا السياق، أكدت المستشارة أمل عمار أن هذه المناسبة تجسد قيمة العمل ودوره الجوهري في بناء الأوطان، قائلة:

"إن عيد العمال يمثل محطة مهمة لتقدير جهود كل عامل وعاملة في مصر، ممن يواصلون العمل بإخلاص وإصرار من أجل رفعة الوطن، كما يعكس ما توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس من اهتمام كبير بدعم العمال، وتطوير بيئة العمل، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر."



كما تتوجه المستشاره امل عمار بخالص التهنئة إلى عمال وعاملات مصر في مختلف مواقع الإنتاج، تقديرًا لعطائهم المستمر ودورهم الوطني في دفع عجلة التنمية وبناء الوطن.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن المرأة المصرية العاملة أصبحت شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم مشاركتها في سوق العمل في رفع معدلات الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي، فضلًا عن دورها في تحسين جودة الحياة داخل الأسرة والمجتمع، بما يعكس أثرها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تقدمًا واستقرارًا.

ويعرب المجلس عن أصدق تمنياته بأن تعود هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الخير والتقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بكل الأمن والاستقرار.