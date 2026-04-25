رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية : تخريج 250 متدربة في الخياطة والباترون

الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن فرع المجلس بالإسماعيلية، برئاسة لبنى زكي مقررة الفرع، عن ختام البرنامج التدريبي لعدد ٢٥٥ سيدة وفتاة، بعد اجتيازهن ١٧ دورة تدريبية متخصصة في فنون الخياطة وأصول الباترون، وذلك بمقر مشغلي "الأبطال" و"السلام" بمركز القنطرة شرق.

جاء ذلك تنفيذًا للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتحت رعاية اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبدعم وتوجيهات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة 

 ولم يقتصر التدريب على الجوانب النظرية، بل ركز بشكل أساسي على الجانب التطبيقي الذي شمل:إتقان رسم الباترون: تعلم أسس التصميم الهندسي للملابس، فنون القص: التعامل الاحترافي مع مختلف أنواع الأقمشة.

وتستهدف هذه المهارات تحويل المتدربات من مرحلة "التعلم" إلى "الإنتاج"، مما يفتح أمامهن أبواب الرزق عبر إقامة مشروعات صغيرة خاصة أو الالتحاق بسوق العمل المحلي.

اعتمد البرنامج التدريبي نظامًا مكثفًا لضمان أقصى استفادة، حيث استمرت كل دورة لمدة ١٠ أيام متصلة، بمعدل ١٥ متدربة لكل مجموعة.

حرص المجلس على تدوير المجموعات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدات في قرى القنطرة شرق، مما يضمن انتشار الحرفة وتحولها إلى ثقافة إنتاجية داخل المجتمع.

وأوضحت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية إلى أن أنشطة المجلس تهدف إلى:


الاستثمار في البشر: عبر صقل مواهب السيدات بمهارات مطلوبة.
الاستقلال المادي: توفير مصدر دخل مستدام للأسر الأكثر احتياجًا. 
دعم الاقتصاد المحلي: تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية صغيرة تدعم استقرار الأسرة المصرية.

