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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رداد يفاجئ مكاتب عمل القليوبية ويوجه بإحالة المقصرين إلى التحقيق

وزير العمل خلال جولته
وزير العمل خلال جولته

قام وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من مكاتب العمل التابعة لمديرية العمل بمحافظة القليوبية، والتقى مع عدد من المواطنين،وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، خاصة الخدمات المرتبطة بسوق العمل والتشغيل والتدريب واستخراج كعب العمل إلكترونيًا، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.

وشملت الجولة زيارة عدد من المكاتب، من بينها مكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة العبور، حيث تفقد الوزير أقسام المكتب المختلفة، واطلع على سير العمل وآليات أداء المهام والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تابع إجراءات التفتيش والمتابعة الخاصة بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت...وأكد الوزير، خلال الجولة، أهمية التواجد الميداني المستمر ومتابعة أداء العاملين بمختلف المكاتب التابعة للوزارة، لضمان سرعة إنجاز الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

ووجه الوزير مدير مديرية العمل بالقليوبية بضرورة التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديري المكاتب التابعة للمديرية، والتواجد الميداني الدائم للوقوف على احتياجات المواطنين، والتأكد من انتظام العمل وحسن تقديم الخدمات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للجمهور...كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة، والتعامل الإيجابي مع المترددين على المكاتب، مؤكدًا أن الانضباط والإتقان وتحمل المسؤولية تمثل ركائز أساسية لتطوير الأداء وتحقيق رضا المواطنين... وفي ضوء ما تم رصده خلال الجولة، وجه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أوجه القصور التي تم اكتشافها، وإحالة المقصرين إلى التحقيق وفقًا للقواعد المنظمة للعمل، بما يرسخ مبادئ الانضباط والالتزام الوظيفي.

وفي ختام الجولة، أكد وزير العمل استمرار الزيارات الميدانية المفاجئة لمكاتب العمل ومديريات الوزارة بمختلف المحافظات، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الرقابة والمتابعة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء.

وزير العمل وزارة العمل القليوبية

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