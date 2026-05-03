المجلس القومي للمرأة يهنئ عهود وافي لتعيينها مديرًا تنفيذيًا لصندوق رعاية المسنين

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الدكتورة عهود وافي عضوة المجلس القومي للمرأة ، بمناسبة صدور قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتعيينها مديرًا تنفيذيًا لصندوق رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن سعادتها و فخرها بهذا القرار الذى يؤكد ما تتمتع به الدكتورة عهود وافي من خبرات كبيرة ومسيرة مهنية حافلة بالعطاء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية، وقدرتها على الإسهام الفاعل في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها كبار السن، مضيفة أن هذا الاختيار يجسد توجه الدولة نحو تمكين الكفاءات الشابة المشهود لها بالكفاءة والخبرة، متمنية لها دوام التوفيق والسداد في مهامها الجديدة، ومزيدًا من النجاحات في خدمة المجتمع.