انفجار أسطوانة غاز في محل كشري بالجيزة.. إصابة العمال بحروق بعد ساعات من الافتتاح

شهدت مدينة بشتيل بمحافظة الجيزة حادثا مأسويا عقب انفجار اسطوانة غاز داخل محل كشري أسفر عن إصابة عدد من العمال بحروق نتيجة اشتعال النيران بهم وذلك بعد ساعات قليلة من الافتتاح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في محل بمدينة بشتيل في محافظة الجيزة، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات الإطفاء التي هرعت إلى مسرح البلاغ ورافقتها سيارات الإسعاف.

وفرضت القوات كردونا أمنيا في محيط الحريق وتبين من الفحص أن النيران اندلعت داخل محل كشري "صاحب صاحبه" فرع بشتيل بعد افتتاحه أمس حيث انفجرت اسطوانة غاز أدت لإصابة عدد من العمال في المحل.

نقل المصابين إلى مستشفى أهل مصر للحروق وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.