قبل العيد.. ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر في القاهرة

قررت جهات التحقيق التحفظ على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ضبطت بحوزة شخص لترويجها في العيد.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية وبحوزته مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.







وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وأضاف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص"مقيد الحرية على ذمة قضية مماثلة" مقيم بمحافظة القاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.