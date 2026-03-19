الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط 78 طنًا من ملح الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي في الغربية

الغربية أحمد علي

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ ، برئاسة رجب عبد المنصف - مدير عام الفرع، حملة رقابية مفاجئة بمركز ومدينة "زفتي" بنطاق محافظة الغربية، أسفرت عن ضبط مخزنين لتعبئة وتغليف ملح الطعام من مواد مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحه في الأسواق تحت اسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

تم التحفظ على كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، إلى جانب كميات من الملصقات المدون عليها أسماء علامات تجارية شهيرة ببيانات مضللة ومخالفة لحقيقة المنتج، حيث تبيّن خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات موثقة عن مصدرها أو مكوناتها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق على نحو يُضلل المستهلكين ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، كشفت عن قيام عدد من المنشآت غير المرخصة بنطاق مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية بإعادة تعبئة ملح الطعام من مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وتُعد هذه الممارسات مُخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين، وإضرار بالاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المستهلكين في العلامات التجارية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس حجم الجهود الرقابية التي تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسواق، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بتداول أي سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، مُضيفا أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية موسعة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، لرصد مثل هذه الممارسات والتعامل معها فورًا بمنتهى الحسم.

لافتًا إلي أن ما تم ضبطه من كميات ضخمة من ملح الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئته داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، يكشف عن نمط خطير من الغش التجاري المنظم الذي يستهدف تضليل المستهلكين وطرح منتجات مغشوشة بالأسواق على أنها أصلية، بما يُشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ويقوض الثقة في السوق.

مُشددًا على أن الجهاز يتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية والحسم، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، مع الإحالة العاجلة للمخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات، ويعزز مناخ المنافسة العادلة ويحمي حقوق المواطنين .

ويهيب الجهاز بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

الدعاء

دعاء آخر ليلة في رمضان .. كلمات فيها العجب تفتح الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

نجوم دولة التلاوة يتألقون في المساجد الكبرى

كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون الليلة التاسعة والعشرين من رمضان في المساجد الكبرى

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 أمارات تُبشرك بالليلة المباركة

بالصور

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد