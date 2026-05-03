متحف مارادونا يطلق معرضا تفاعليا لمسيرته في نابولي الإيطالية

أطلق متحف "تانجو D10S" الذي يضم أغراض أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، معرضا تفاعليا مخصصا لمسيرته وإنجازاته في مدينة نابولي الإيطالية.

وأوضح المتحف، في بيان صادر اليوم، أنه سيظل مفتوحا حتى 30 أكتوبر، وهو تاريخ ميلاد مارادونا مع دخول مجاني.

وأشار إلى أن زوار المتحف سوف يعايشون رحلة عبر الحياة الرياضية لقائد نابولي السابق، تستعرض أبرز لحظات مسيرته، فضلا عن عروض تفاعلية تتضمن مشاهدة محتوى ديناميكي ورسوم متحركة مخصصة لمارادونا على الشاشات.

وتعزف أشهر الأغاني المخصصة للبطل الأرجنتيني، لتضفي مزيدا من المتعة على التجربة، فضلا عن القمصان التي ارتداها مارادونا خلال مسيرته مع نابولي وبرشلونة وبوكا جونيورز وجميع الفرق الأخرى.

ويضم المعرض أيضا عملين فنيين للفنان دومينيكو سيبي الأول "دييجو الأبدي"، وهو نموذج طيني أنجز عام 2021، وكان بمثابة قالب للنسخة البرونزية اللاحقة، ولوحة "فجر دييجو"، التي رسمت خصيصا لافتتاح المتحف.