النار صعدت لأعلى.. كواليس تحقيقات النيابة في حريق عقار فيصل

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في نشوب حريق هائل بعقار في شارع كفر طهرمس بفيصل في منطقة بولاق الدكرور، بعدما اندلعت النيران بمطعم وامتدت لباقي العقار.

قررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح الحريق وتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة استدعاء مالك العقار وأصحاب المحلات والشقق المتضررة لسماع أقوالهم، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحريق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق هائل في أحد العقارات بمنطقة فيصل.

تم الدفع بسيارات الإطفاء على الفور وتدعيمها بسيارات الإسعاف، وحاصرت القوات النيران التي تبين أنها اندلعت من محل أسفل العقار وامتدت لأعلى لتتضرر بعض الشقق.

أخلت قوات الحماية المدنية العقار من قاطنيه، ونجحت في إخماد الحريق الذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح.