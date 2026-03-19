إخماد حريق بمنزل في سوق الليمون بالمحلة إثر ماس كهربائي مفاجئ..صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمنزل سكني مكون من ثلاث طوابق إثر ماس كهربائي مفاجئ

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بمنزل سكني بمنطقة سوق الليمون بنطاق دائرة القسم.

حريق هائل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات مطافئ لإخماد نيران حريق والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.