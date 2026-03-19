بيذلني ويبهدلني.. التحقيق مع أطراف فيديو استغاثة شاب من اعتداءات والده

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في فيديو استغاثة شاب من اعتداءات والده المتكررة عليه وشقيقته ووالدتهما.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها حيث تبادل الطرفان الاتهامات وتم ضبط كلاهما وأحيلا للنيابة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من والده لقيامه بالتعدى عليه وشقيقته بالضرب محدثاً إصابتهما بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد من (القائم على النشر "مصاب بسحجات بالوجه"، وشقيقته ووالدتهما "إحداهما مصابة بجروح وسحجات متفرقة") ، بتضررهم من والدهم لقيامه بالتعدى عليهم بالضرب والتراشق بالحجارة لخلافات أسرية بينهم مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأضاف أنه مصاب "بكدمة بالجسم" وإتهم نجله بالتسبب فى إحداث إصابته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.