مشادة كلامية تحولت لمشاجرة.. ضبط المتهمين بالتعدي على سيدة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص (مقيم حالياً خارج البلاد) من قيام 3 أشخاص بالتعدى على أسرة زوجته بالشرقية .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 / الجارى تبلغ لمركز شرطة الحسينية من والد زوجة الظاهر بمقطع الفيديو بتضرره من (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز ) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" بالعقار محل سكنه لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات مالية سابقة بينهم حول التجارة .

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .










