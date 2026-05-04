كيف تنظر المنظمات الدولية إلى الإصلاحات الاقتصادية في مصر؟.. كاتب صحفي يوضح

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، يعكس تقدير المجتمع الدولي لما حققته مصر من خطوات إصلاحية في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الصعوبة.

وقال عماد الدين حسين، خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن المنظمة تُعد بمثابة "نادي الأغنياء"، حيث تضم الدول الكبرى والمتقدمة، وأن حضور أمينها العام إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس السيسي يمثل شهادة ثقة مهمة في الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن الرئيس السيسي استعرض خلال اللقاء ما قامت به الدولة من إصلاحات اقتصادية، وكيف واجهت مصر تحديات الإرهاب، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمات غزة وإيران، دون أن تفقد استقرارها أو تتعرض لهزات عنيفة.

مصر قادرة على الصمود وسط الأزمات

وأشار إلى أن هذه الرسائل تؤكد للعالم أن مصر قادرة على الصمود وسط الأزمات، وأنها تحافظ على أمنها واستقرارها رغم الضغوط السياسية والاقتصادية، وهو ما يمنحها مكانة خاصة في المنطقة.