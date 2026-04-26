عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران

أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن المعطيات الأولية بشأن حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض تشير إلى أنه عمل فردي، وفق ما أعلنته جهات التحقيق والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رفض ربط الحادث بالصراعات الإقليمية

وأوضح حسين، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن تأكيد الطابع الفردي للحادث مهم لتجنب توظيفه سياسيًا أو ربطه بتصعيد عسكري أو صراعات خارجية، خاصة ما يُتداول حول إيران.

تحذير من التسرع في التحليل

وأشار إلى أن انتشار التكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحادث يعكس حالة من التسرع في الحكم، لافتًا إلى أن بعض الروايات المتداولة تظل غير مؤكدة حتى صدور نتائج التحقيقات الرسمية.

العنف السياسي ظاهرة متكررة

وأضاف أن تاريخ الولايات المتحدة يشهد حوادث مشابهة من العنف السياسي ومحاولات الاغتيال، ما يؤكد أن هذه الظاهرة ليست جديدة، مشددًا على أن الأيام المقبلة ستكشف مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات الواقعة ودوافعها.